印尼指美研究质疑该国无确诊病例是一种耻辱

（早报讯）印度尼西亚批评一项质疑该国为何尚未出现2019新型冠状病毒（新冠病毒）病例的美国研究，称该研究是一种侮辱，并坚称印尼处于高度戒备状态。

自今年1月，全球多国相继出现新冠病毒确诊病例，东南亚其他国家如新加坡、马来西亚、泰国、越南和菲律宾已相继出现多起确诊病例；而拥有超过2.6亿人口、全球人口第四多的国家印尼却无一病例。

针对该现象，美国哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究院说，印尼没有出现确诊病例，“很可能是他们还未被发现”，因为那些从武汉撤离回国的公民很可能有人患病。

法新社报道，印尼卫生部长德拉宛在星期二（11日）晚间回应指该报告“侮辱人”，并说该国拥有适当的测试设备。他在雅加达告诉记者：“他们可能会（对印尼无确诊病例）感到疑惑，但这是事实”。

“我只是如实告诉他们……我希望不会有任何情况，我们将继续祈祷，但我们正处于最高警戒级别。”

据报道，印尼每年吸引超过200万中国游客，并接待成千上万的中国客工。该国至今已暂停所有往返中国大陆的航班，以防病毒扩散。

印尼政府表示，当局已经对数十起可疑案病例进行测试，但没有一个是确诊的。

德拉宛说：“最重要的是我们正在遵循国际标准……我们没有隐藏任何东西。”

世界卫生组织本月初表示，该组织在新冠病毒暴发期间特别关注那些卫生系统薄弱，可能缺乏识别病例的设施的高风险国家。