致117人隔离的山东女子出院 随即被移交警方

早前致医务人员等117人被隔离的中国山东潍坊市女子，昨日上午（11日）康复出院，随即因涉嫌以危险方法危害公共安全罪移交公安机关。

据澎湃新闻报道，山东潍坊市有关部门昨天的消息，该女子已被采取相关措施。早在本月5日，山东潍坊市公安机关便发布通报称，新型冠状病毒感染的肺炎患者张某芳因故意隐瞒旅行史和接触史，在2月3日被潍坊市公安局奎文分局依法立案侦查。

经公安机关侦查，潍坊市经济开发区某某花园小区居民张某芳，于今年1月17日至20日离潍外出赴安徽省蚌埠市，返回途中曾聚餐。因有咳嗽、头疼的症状，张某芳在1月21日就诊于某某附属医院。

该女子核酸检测结果为阳性，经专家组评估，在2月2日确诊为新冠病毒确诊病例。不过，张某芳在返回潍坊后，拒不配合当地社区调查，就医时面对大夫的问诊，刻意隐瞒个人旅行史和人员接触史，致使与其接触的多人存在被传染的严重危险。

公安机关通报中透露，按照疫情防控规定，有关部门严密排查，已对与其接触和相关的某某附属医院68名医务工作者和某某花园小区、某某帝景小区、某某4S店等49名人员，全部实行隔离观察。同时，通报外地排查与其密切接触者。

公安机关认为，张某芳的行为违反了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国传染病防治法》，涉嫌以危险方法危害公共安全罪。随后，张某芳被采取相关措施，并隔离收治。