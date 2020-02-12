台撤回中国大陆配偶子女入台政策

台湾陆委会昨天（11日）下午宣布基于人道考量，中国大陆配偶子女准许入境，但须居家检疫14天；新制宣布五小时后，陆委会又以“政策说明不清”为由，紧急再锁关，强调陆配子女入境需为原居住台湾者，且未成年并在大陆无亲人可照顾，经专案审查后才准许入境。不料不到一天时间，政策再度急转，

据联合新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（12日）下午宣布，撤回昨日陆配子女来台的政策。

陆委会主委陈明通昨晚在记者会上用“小明的故事”来解释开小门让符合两条件的陆配子女以专案申请来台的原因，但这个故事不但没有获得社会同情，反而遭致批评。

陈时中今天表示，以保护台湾人民的角度调整，并与陆委会主委讨论后，今宣布撤回陆委会昨天公布所有相关陆配子女回台措施，不具台湾籍的陆配子女，目前仍滞留在中港澳者，不会同意入境。

陈时中表示，医疗是无差别待遇，一定是全力救治。如果人在台湾，医疗绝对是“无差别待遇”，居家隔离和居家检疫也是无差别管理。

但陈时中强调边境管制则必然有差别，一定是台湾人优先，在中国大陆的台商很多都还具有台湾籍，即将来到的清明节，已有祭祖的活动要展开，如果任意开放边境，会担心到时候量能不足。