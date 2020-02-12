火神山医院招保洁月薪被篡改 招聘电话被打爆

中国社交网络本月初流传一则招工信息，称武汉火神山医院急招保洁员，月薪3万至3万5000元人民币（6000至7000新元），湖北某地劳动就业局还将招工信息刊载在官网。但招聘单位昨天（11日）证实该消息不实。

据《新京报》报道，负责招聘工作的武汉市天盾保安服务有限公司朱经理称，1月底时她曾以微信群发的方式发布一则招工信息，表示武汉版“小汤山”医院需要招聘保洁员，月薪1万8000至2万元，包吃包住并提供完整的防护设备。

两天后，朱经理发现招工信息被人篡改后发至网络，除月薪被改至3万至3万5000元，其余信息基本没变，电话仍是她本人的电话。此后，不断有来自中国各地的电话打来咨询。

朱经理称，最近一段时间，她的手机几乎无法正常使用，高峰时几乎每分钟都有电话呼入。“全国各地的号码都在给我打电话，给招聘工作带来很大麻烦。”

出于疫情管控的原因，她只接受人在武汉的求职者。“是武汉的电话我就接，有勇气来做的我再聊。”

朱经理介绍，疫情暴发后，她所在的公司负责为专门收治新冠病毒感染病人的武汉版“小汤山”医院招聘保洁和保安员。公司最早计划派人去火神山医院，还曾安排一批管理人员去接受培训。火神山医院由军方接管后，公司改为对接雷神山医院。发布招聘公告后的一周时间，已经组建起一支近300人的后勤保障队伍，目前仍在补充人员。

谈及月薪近2万元的工资待遇，朱经理称价钱是公司考虑到目前的情况而定的。正常时期，武汉保洁员的平均工资为3000元。“大家既然有这份爱心和勇气做，就值这个待遇，这是爱和勇气的奖赏。”

对于武汉之外的求职者，朱经理希望不要再打电话咨询，“你们的爱心我已经收到，由于情况紧急，我需要更多时间去做要紧的事情，你们就静候武汉胜利的佳音。”