湖北将临床诊断病例纳入确诊病例 新增14840例

中国湖北省从今天起将临床诊断病例纳入确诊病例进行公布，昨天（12日）共新增新型冠状病毒病例14840例，新增死亡242例。

据湖北省卫健委网站报道，湖北卫健委称，随着对新型冠状病毒肺炎认识的深入和诊疗经验的积累，针对湖北省疫情特点，中国国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》在湖北省的病例诊断分类中增加了“临床诊断”，以便患者能及早按照确诊病例接受规范治疗，进一步提高救治成功率。根据该方案，近期湖北省对既往的疑似病例开展了排查并对诊断结果进行了订正，对新就诊患者按照新的诊断分类进行诊断。为与全国其他省份对外发布的病例诊断分类一致，从今天起，湖北省将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布。

12日0时-24时，湖北省新增新冠肺炎病例14840例(含临床诊断病例13332例)，全省新增病亡242例(含临床诊断病例135例)，新增出院802例(含临床诊断病例423例)。截至12日24时，湖北省累计报告新冠肺炎病例48206例(含临床诊断病例13332例)，累计治愈出院3441例，累计病亡1310例。

目前仍在院治疗33693例，其中：重症5647例、危重症1437例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例9028人，当日排除3317人，集中隔离6126人。累计追踪密切接触者158377人，尚在接受医学观察77308人。

另据中国央视新闻报道，对于什么是临床诊断病例，为什么要新增临床诊断病例的问题，中央指导组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖表示，日常工作中也有临床诊断。平时诊断肺炎时，实际上能拿到的病原学百分比也就百分之二、三十，所以临床上百分之七、八十要靠临床诊断。所以这次在湖北地区增加了临床诊断病例。前段时间主要靠核酸来进行确诊病例，但实际上有一大部分疑似病例按照临床表现都有：1、有流行病学史；2、发热、呼吸道咳嗽、憋气的症状。然后进行查体检查临床特征，做CT影像后进行综合诊断。

另外，对于核酸检测和CT影像的区别，童朝晖说，这些对临床医生都不可缺少，要做综合判断、分析。要考虑核酸的相关化验，也要分析CT影像。作为呼吸科医生、临床危重症医生，要仔细询问病史，发现临床的蛛丝马迹，运用现代技术进行临床查体，包括核酸技术。CT影像既是放射科医生的专长，也是临床医生的看家本领，经常一眼就能看出来（问题）。所以要综合分析，不能强调某一个的重要性。

