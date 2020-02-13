2万吨中央储备冻猪肉将于本月14日投放市场

中国春节后第二批投放的2万吨中央储备冻猪肉将在本月14日交易，为加强新型冠状病毒疫情防控工作，交易企业应通过远程方式进行交易。

根据华储网发布的通知，华商储备商品管理中心有限公司将组织实施中央储备冻猪肉投放工作，出库投放竞价交易2万吨，交易时间为2020年2月14日下午13时至16时。

通知提到，为加强新型冠状病毒疫情防控工作，有效减少人员聚集，交易企业应通过远程方式进行交易，不宜到现场交易大厅进行交易。

这是春节后第2批投放的中央储备冻猪肉。今年以来，华商储备商品管理中心分别于1月3日、1月9日、1月17日、1月21日和2月4日，五次向市场投放中央储备冻猪肉，累计投放量达11万吨。

华商储备商品管理中心成立于1998年，专门从事国家储备糖、 国家储备肉类管理、具有独立法人资格，财务关系隶属于中央财政。

1月21日，商务部副部长钱克明在国新办发布会上介绍，为了切实增加肉类市场供应，商务部会同有关部门制定了两节储备肉的投放方案，并指导地方加强储备肉的投放。华商储备商品管理中心1月22日发布通知称，按照国家有关部委通知，春节后将继续组织开展中央储备冻猪肉投放工作。

2月3日，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会。国家发改委副主任连维良介绍说，为了保障各类生活必需品的供应，将进一步增加供给，协调重点速冻食品生产企业加大供应力度，安排一定数量的中央储备冻猪肉，以备随时投放。