武汉武昌区政府因组织不当对重症病人逐一道歉

武汉武昌区政府领导前天到武汉同济医院中法新城院区重症监护病房，向2月9日晚，因武昌区所辖街道工作人员工作失职，而未能及时妥善安置的重症病人代表当面道歉。同时进行的，是责令相关街道负责人逐一对受影响患者电话道歉，对受影响患者家庭也逐一道歉。

根据环球网报道，武昌区领导表示，尽早完成“应收尽收”是武昌区的当务之急，在先前的工作中武昌区的确存在处置不当，粗放无序的问题，武昌区已连夜召开常委会，落实部署中央督导组精神，针对之前暴露的问题及时做出整改，严肃处理了关键时刻处置失当的相关负责人，给予相关街道负责人免职、党内警告处分、诫勉谈话处理。

武昌区领导表示，眼下武昌区的抗疫形势依旧严峻，尽快尽好完成“应收尽收”任务，让每一个病人得当妥善安置，早日康复是区政府向公众最有诚意的致歉方式。下一步将狠抓工作落实，在组织患者到指定医疗机构入院时，必须有副区级领导干部现场协调，有街道副处级领导干部、社区干部、医护人员以专车护送。患者未完成入院手续，护送人员不得离开；患者等待入院过程中，必须积极做好患者看护、生活照料等工作。区纪委监委对护送患者入院、密切接触人员集中隔离进行全过程监督，对人员不落实、责任不落实、保障不落实的行为，严肃查处。