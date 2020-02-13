武汉“焚尸”致二氧化硫上升？官方回应：数据严重失真

有外媒近期报道“武汉疑火化大量新冠肺炎患者尸体导致二氧化硫破千”，中国环境监测总站相关负责人昨天表示，经对比核实，外媒所用数据跟实际监测数据相差200倍。

根据《新京报》报道，有外媒称，捷克在线气象服务网站Windy的全球交互式气象数据显示，2月8日，武汉空气中二氧化硫的含量高达1350微克/立方米，晚7点左右出现1700微克/立方米的超高浓度，疑为火化大量新冠病毒患者尸体所致。

中国环境监测总站相关负责人昨天表示，中国环境监测总站会同生态环境部卫星环境应用中心、中科院等有关专家对相关数据进行了认真查验。“经仔细对比核实，windy网站发布的武汉市SO2浓度上升一事严重失真，其SO2浓度数据不可信。”

windy网站发布的数据显示：2月9日0时、1时SO2“污染区”的浓度达到1500微克/立方米以上，最高浓度甚至超过1700微克/立方米。该负责人介绍，其所谓的“污染区”内恰好分布了武汉市部分国控或省控空气监测站点。“经对比核实，我们空气监测各站点该时段前后的SO2浓度仅在4~8微克/立方米之间波动，两者浓度差距达到200倍之多。”

上述负责人介绍，不仅是武汉，windy网站发布的其他地方的地面SO2浓度与实际SO2浓度也有较大偏差。

以北京市东四站点为例，2月12日上午10点东四站点SO2小时浓度为7微克/立方米。2月11日东四站点全天SO2小时浓度在4~35微克/立方米之间，平均约15微克/立方米，而windy网站发布的该位置处全天逐小时SO2浓度在144~318微克/立方米之间，平均为212微克/立方米，小时对比偏差可达到4倍到60倍，日均偏差达到15倍，显著高于实际浓度。

基于Sentinel-5P/TROPOMI卫星SO2柱浓度数据（不包括云覆盖地区），监测总站组织有关卫星专家对2020年2月3日至2月9日武汉市及周边地区SO2柱浓度也进行了分析，结果表明：2020年2月3至9日，武汉市SO2浓度整体均处于较低水平，2月4日浓度相对最高。

“反演结果换算后也不超过11.5微克/立方米，不可能出现如windy 网站所说的SO2浓度达到1300微克/立方米，甚至更高的情况。从卫星监测分布看，武汉市区SO2浓度与周边地区相比也未出现异常高值情况。”



这位负责人还表示，自新冠肺炎疫情发生以来，生态环境部高度重视疫情地区环境监测工作，印发《关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作的通知》和《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》。

环境监测系统积极开展环境空气、地表水和饮用水源地的监测工作，最大限度保障空气质量自动监测站、地表水环境质量自动监测站的正常运行，全力保障环境质量安全。武汉市共布设有10个国控空气质量监测点位，按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），开展SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3 六项指标自动监测。

除夕至正月十七，武汉市10个国控空气质量监测点位6项污染物的有效小时数据获取率达99%以上。监测数据通过“全国城市空气质量实时发布平台”公开发布。