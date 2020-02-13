员工穿防护服摆拍 汉口银行道歉：自购非医用防护服

有视频反映汉口银行员工穿防护服在社区摆拍，银行称防护服是自购且非医用，但对使用过的防护服处理极不规范的行为会进行调查。

根据《人民日报》报道，针对网络视频反映昨天“红梅里社区有人穿防护服摆拍”，汉口银行发布了如下的核实情况。

通报称，该行自2月8日起，根据上级要求组织干部员工下沉社区协助开展疫情防控工作，其中安排20名干部员工到江汉区汉兴街红梅里社区，积极协助开展“四类人员”排查、社区防控网格化管理、困难群众关爱帮扶等工作。

根据工作需要，该行自购非医用防护服供下沉社区的干部员工使用。2月12日中午，为鼓舞士气，激发干部员工抗击疫情的责任感，领队在午餐交接班时组织员工合影。个别员工完成工作交接班后，对使用过的防护服处理极不规范，行为恶劣。

通报说，上述行为造成了不良的社会影响，深刻反映出银行党委在组织参与社区疫情防控工作中存在认识不到位、工作措施抓得不细、工作纪律要求不严、教育培训不深入等问题。在此，特向社会各界诚恳道歉！

通报最后表示，目前银行正积极配合上级纪委监委对此事的调查。我行将深刻反思，吸取教训，接受处理。下一步在疫情防控工作中，银行将坚决贯彻落实上级党委政府的各项要求，严肃纪律，改进作风，压实责任，真诚接受社会各界的监督，坚持与社区工作者并肩奋战，全力以赴做好疫情防控工作。