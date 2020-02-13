《经济日报》：复工要把制造业作为重中之重

《经济日报》今天发表评论文章，强调要把优先支持制造业复工复产作为重中之重，并称疫情短期内对经济活动尤其是对制造业的冲击不容忽视，抓好制造业复工复产有助于制造业产业生态、产业链和供应链稳定，避免或降低可能出现更长期的负面影响。

文章说，当前，在抓好疫情防控工作的同时，企业复工复产也有序展开。特别是关键医疗物资、能源、粮食、交通运输和物流等重点领域企业均已陆续开工。这标志着防控新冠肺炎疫情开始进入一个新的阶段。在复工复产过程中，各地要特别关注制造业，要把优先支持制造业复工复产作为重中之重。

文章提到，这是由制造业的地位与作用决定的。以制造业为核心的实体经济是保持国家竞争力和经济健康发展的基础。随着一些国家“再工业化”战略的实施，制造业已经重新成为全球经济竞争的一个焦点，其中智能制造成为新一轮全球产业竞争的制高点。

文章还说，其次，这对继续做好防控并最终战胜疫情至关重要。当下，防护物资紧缺，优先支持制造业复工，可以为抗击疫情前线提供充足的“武器”和“弹药”。同时，在疫情防控战中，现在有两条“一线”在展开，正如抗“疫”救治一线必须优先集中保障医务人员一样，各地对于复工复产所需防护物资的投放，在经济一线也要优先集中保障制造业。长期来看，经济平稳运行和保障民生所需的各类生产资料、生活物资也有赖于制造业尽快开足马力。

文章还提到，把优先支持制造业复工复产作为重中之重，还因为中国经济增长处于增速放缓、艰难转型的关键时期，疫情短期内对经济活动尤其是对制造业的冲击不容忽视。有限的资源要用在最紧要、最关键的地方。各地要弄清楚资源配置的重点，不能面面俱到、平均分配。餐饮、文旅等第三产业虽然受疫情影响较大，但恢复起来相对较快，但制造业如果不尽快恢复生产，部分行业的产业生态很有可能会遭到破坏，物流中断和疾控措施引发的产业链、供应链一旦中断，形成转移替代，一些较脆弱的制造业企业几十年辛辛苦苦发展起来的基础也许就很难再找回来。

文章说，在各地复工复产进度不一的情况下，经济战“疫”才刚刚开始。需要注意的是，制造业企业尤其是劳动密集型制造业企业复工复产依然面临不少困难，包括工人短缺、材料短缺、部件短缺等问题。各地要根据疫情实际分类施策，按照科学、合理、适度、管用的原则，因地制宜制定复工复产方案，不搞“一刀切”。同时，要统筹兼顾，从整个产业链的角度，做好各种保障。

文章最后说，此次疫情冲击只是短期的，中国经济长期向好的基本面没有变。只要中国坚定信心，多措并举，一定会打赢这场疫情防控阻击战，中国制造业和中国经济也一定能够迈上高质量发展新台阶。