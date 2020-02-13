【图集】中国军队增派医护人员武汉抗疫 运20现身

经中共中央军委主席习近平批准，军队增派2600名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情，参照武汉火神山医院运行模式，承担武汉市泰康同济医院、湖北省妇幼保健院光谷院区确诊患者医疗救治任务。

根据中国新闻网报道，武汉市泰康同济医院计划展开床位860张，湖北省妇幼保健院光谷院区计划展开床位700张。两所医院均开设临床病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断、药械、消毒供应、信息、医学工程等辅助科室。

此次抽组的医疗力量来自陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、联勤保障部队、武警部队多个医疗单位。根据医院容量和建设进度，军队医护人员将分批投入支援，首批力量1400人于2月13日抵达武汉，并计划在第一时间展开相关医疗救治工作。

截至目前，军队共派出三批次4000余名医护人员支援武汉抗击新冠肺炎疫情。

另据观察者网报道，今天上午，中国空军多架运-20、伊尔76、运-9运输机抵达武汉天河机场，从乌鲁木齐、重庆、天津、张家口等地，近1000名军队支援湖北医疗队队员和大批医疗物资抵达抗疫一线，包括6架运-20在内的11架空军运输机抵达武汉。

这也是运-20、运-9两型国产运输机首次参加医疗物资运送任务，同时也是运-20首次执行大型非战争军事任务。这也是中国军队第二个运-20单位的运-20运输机首次公开亮相。