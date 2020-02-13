受湖北新增病例大幅上升影响 亚洲股市未随美股涨势

受湖北省报告的新冠病毒肺炎新增确诊病例大幅增加影响，亚洲股市今天下跌，避险日圆、黄金及债券上涨。

根据路透社报道，中国湖北省卫健委今天公布，2月12日湖北新增病例1万4840例，前一日为新增2015例。为与全国其他省份对外发布的病例诊断分类一致，从今天起，湖北省将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布。

病例激增打消了疫情正在缓解的希望，打压美股期货下跌，并促使日圆兑美元上涨0.2%，推动美国10年期公债收益率(殖利率)跌约3个基点。

这还限制股市升势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.04%，尽管隔夜华尔街股市大涨。

“确诊病例增长放慢，是过去24小时中推动经济增长题材资产上涨的关键因素...许多人匆匆作出结论，认为疫情可能已经见顶，”CMC Markets首席策略师麦卡锡（Michael McCarthy）指出。

“原本看起来不错的势头突然逆转，足以让投资者争相逃离。”

先前因疫情可能受控的乐观看法而走升的出口导向经济体货币则回吐涨幅。

世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞隔夜警告表示，中国新冠肺炎新增病例数量已经稳定下来，但对疫情传播速度明显放缓的看法应“极其谨慎”。

谭德塞在日内瓦的一次简报会上表示，“此轮疫情仍可能向任何方向发展。”

