黑石慈善基金会与李连杰的壹基金合作 捐100万美元用于疫情防控

黑石集团（The Blackstone Group）的慈善基金会将捐赠100万美元（138.74万新币），用于扩大对30多个中国社区的物资供应和援助。

据彭博社报道，这笔资金将捐给由武打明星李连杰在2007年创设的壹基金（One Foundation），用于冠状病毒诊断设备和孕妇心电图监视仪。

黑石首席执行官苏世民（Stephen A. Schwarzman）在电话采访中说，“对于中国，这是一个极端困难的局面。” “我认识的一些人形容，这对中国人的影响堪比9-11之于美国人。作为一家企业，我们希望提供一些支持。”

苏世民说，这种病毒对于任何在中国做生意的人都具有极大的破坏力，与该地区员工的沟通是当务之急。

黑石在中国的办事处已于2月10日重新开门。该公司鼓励中国大陆、香港和新加坡的员工按照政府建议在家工作。

苏世民说，“最重要的是让人们知道你在关心他们。”“其次是解释这种病毒是什么。刚开始时，很多组织没有这些信息。我们与制药公司高管交流更容易，他们对病毒更熟悉。”

壹基金已经与当地机构合作，在湖北16个城市分发了数百万口罩和手套。黑石周三在一份声明中说，壹基金有2,000多名志愿者和工作人员在全国进行消毒和预防培训。

另外，苏世民参考罗德奖学金计划而在清华大学设立的一个项目已经因为冠状病毒疫情进行了调整。 一位知情人士称，一些学生已经回家或去了其他地方，对于希望留下来的学生则部署了安全措施。这位知情人士说，春季学期将包括在线课程。