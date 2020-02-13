美提议派专家赴核心疫区 尚未得到中国入境许可

希望加入国际专家小组前往中国新冠肺炎核心疫区的美国顶级卫生专家表示，他们尚未得到是否准许其进入中国的答复。

据彭博社报道，美国疾病控制与预防中心(CDC)国家免疫和呼吸系统疾病中心主任梅森尼尔（Nancy Messonnier）周三（12日）对记者表示，“我们还没收到邀请。”

美国官员此前表示，他们数周来一直提议向中国派出一线疾病专家研究疫情，以及与当地同行商议如何阻止病毒扩散。

美国官员多次提到中国对实地访问请求没有回应。美国的最新提议是抽调CDC和国家卫生研究院(NIH)专家，加入由世界卫生组织领导的国际代表团。

美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）周二晚间在华盛顿表示，“我们向中国人提供了让他们有来自CDC、NIH和其他机构美国医生的机会。”“目前这个提议尚未被接受，但这是特别棒的提议。”

据一位知情人士透露，美国提议派出的代表团成员包括NIH国家过敏和感染病研究中心的病毒学家、免疫学家和临床试验设计专家，疫苗和传染病学专家，以及参加过抗击SARS和埃博拉疫情的工作人员。

世卫组织先遣队于周一抵达中国，并计划在未来几天派出更多成员。

中国常驻联合国代表团发言人没有立即回复寻求置评的电邮。