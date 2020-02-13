专家：病毒影响日益显著 中国经济恐难迅速反弹

越来越多的证据显示，疫情对中国经济的影响比最初预期程度更大、更为持久，对于中国经济是否可以实现迅速反弹，经济学家们感到越来越悲观。

据彭博社报道，花旗集团、野村控股、Gavekal Research等机构分析师纷纷表示，他们比原先感到更加地忧虑。这还是在病毒传播出现减慢迹象的情况下发表的看法。

标普全球评级预计，今年中国经济增速可能放慢到5%，将是上世纪90年代初以来的最低水平，而Capital Economics Ltd.甚至预测，世界经济连续43个季度的增长态势将会戛然而止。

大利亚央行经济分析负责人Alexandra Heath周三（2月12日）说，“我不认为我们可以说这只是季度性的冲击，随后一切都会恢复正常。”

野村经济学家本周警告称，哪怕最糟糕的情况过去之后，企业可能也无法迅速恢复常态，导致破产数量增加、大量裁员，并令需求进一步恶化。

这些忧虑对先前认为中国经济将可“V”型反弹（2020年初的几个月剧烈放缓，随后同样快速反弹）的预测构成了挑战。全球的决策者们对经济放缓持续更长时间也保持警惕，美联储主席鲍威尔周二专门提及此次疫情，称其为美国经济面临的风险之一。

对先前预测的怀疑愈演愈烈。戴口罩、限制人员流动的各项规定令工厂复产复杂化。经济学家们指出，例如房产销售、煤炭用量、机场抵达人数、票房、交通流量、农民工返程潮等各项实时数据均显示，低迷的经济活动可能需要更长时间才能恢复。