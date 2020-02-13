调研：中国房企5300亿元债务到期 现金仅能维持三月

中国全国工商联房地产商会发布报告，房企响应政府号召，暂停项目建设等工作，企业销售回款大幅下降，房地产企业面临巨大的现金流压力。

据澎湃新闻报道，全联房地产商会2月11日发布《关于疫情后期促进房地产行业平稳健康发展的政策建议》。据全联房地产商会调研，2020年上半年企业须交付的项目占全年交付项目总数的30%至50%。

报告指，由于项目工程建设暂停，线下销售渠道关闭，企业销售回款大幅下降，叠加现有的房地产融资政策，房地产企业面临巨大的现金流压力，即使大型企业也难幸免。

调研的72家企业中，46家房企（以中小型企业为主）受影响货值超4400亿元（人民币，下同，874.83亿新币），单月运营成本约235亿元，2020年上半年到期债务近5300亿元；26家产业链企业，受停工停售影响的积压库存超40亿元，单月运营成本超20亿元，2020年上半年到期债务约55亿元。以调研的某家典型房企为例，其单月销售业绩减少80亿元，以往每月可从金融机构获得贷款40-60亿元，如今可获贷款金额腰斩，企业单月资金缺口将达100-110亿元，而此企业2019年上半年货币资金仅350亿元，叠加企业人员工资、待支付工程款、利息费用等其他刚性支出，350亿元的货币资金或仅够企业维持三个月运转，如果疫情持续两个月，而无相应政策支持和适当倾斜，企业将面临巨大的经营风险。

全联房地产商会提出建议，建议中国政府有针对性灵活“因城施策、因企施策”，稳定行业预期，帮助行业顺利度过困难期，引导行业加速良性整合，保障整个国民经济的健康运行。

具体措施包括：适度信贷支持，融资政策倾斜；放宽资金监管额度；税费适当减免，缴纳期限酌情调整；因城施策，因企施策，适当增加定向支持。