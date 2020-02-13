日本捐物附诗　中国驻日大使：邻里之道 守望相助

中国驻日本大使孔铉佑针对日本捐物附诗发表文章，称中日两国共同经历的这些灾难和疫情就像一面镜子，映照出两国人民长期以来守望相助的邻里之道。

《人民日报》今天刊登了孔铉佑的这篇文章。文章说，在打赢新冠肺炎疫情防控阻击战面前，包括日本在内的世界很多国家民众都和中国人民站在一起。一幅反映来自日本捐赠物资的图片在社交媒体上刷屏，因为在那批物资的包装箱上写着“山川异域，风月同天”八个汉字。中日两国同处汉字文化圈，日本民众用这寥寥数语传递了别样的温情和感动。

文章写道，这八个汉字的背后，有着一段近1300年前中日友好交往的历史佳话。当时，正是因为被这样的话语所打动，在两国都享有盛名的鉴真和尚决定东渡赴日传法，前后6次。世易时移，今天日本民众的善举为这八个汉字赋予了新的含义。中日一衣带水，人员往来频繁，利益深度交融，同时在自然灾害、重大传染性疾病等各种风险挑战面前休戚与共。中日两国共同经历的这些灾难和疫情就像一面镜子，映照出两国人民长期以来守望相助的邻里之道。

文章回忆说，中国人民仍然记得，2008年汶川特大地震发生后，日本各界踊跃伸出援手，日本救援队和医疗队在四川地震灾区救死扶伤。日本朋友也经常提起，2011年东日本大地震后，中国政府、民间各界以及旅日华侨华人、在日中资企业和留学生纷纷行动起来，为日本救灾捐款捐物，提供慰问和支援。如今，这种感同身受、患难与共的情谊再次在抗击新冠肺炎疫情过程中得到体现。

日本自民党干事长二阶俊博、公明党干事长齐藤铁夫、外相茂木敏充、内阁官房长官菅义伟等党政要人，在不同场合对中国政府和人民在习近平主席领导下防控疫情的有力举措表示敬意，认为在中国发生的疫情如同自家亲戚和邻居生病，日方愿向中方提供全方位支持帮助。

文章提到，日本政府紧急调拨口罩、防护服、护目镜等疫区紧缺的物资装备，通过包机运往武汉。东京、大分、熊本等日本地方政府不惜动用应急储备，及时向中方捐助急需物资。日本企业纷纷慷慨解囊，友好团体和普通民众踊跃献爱心，对中国人民抗击疫情提供宝贵支持和无私援助。前两天，一位14岁日本女孩在初春寒风中身着红色旗袍为中国抗击疫情募捐，她的身影再次温暖了我们的心。

日本是迄今中国以外确诊新冠肺炎病例最多的国家，在自身也面临新冠肺炎防控压力的情况下，日方能够出于人道主义精神向中方雪中送炭。日本政府官员和一些学校还提醒民众和学生不要带着恶意去谈论中国武汉，这种跨越国界的情谊难能可贵，也得到了中国民众的诚挚感谢。

文章最后呼吁，各国共处一个世界，在突发公共卫生事件面前命运紧密相连，没有谁能独善其身。当前疫情防控处于关键阶段，中国政府和人民正全力以赴抗击疫情，我们完全有信心、有能力、有把握战胜疫情。中日双方可发挥各自优势，继续加强信息、政策沟通和技术交流，就新冠肺炎防治开展合作，携手防控疫情，维护两国和世界卫生安全，这也正是新时代中日关系的应有之义。

抗击新冠肺炎疫情的战斗仍在继续。我衷心希望，双方在携手抗击疫情过程中的正面互动成为推动中日关系进一步改善发展的新动能，成为增进两国人民友好感情的新纽带，也期待两国能够以此为契机携手前行，为促进两国和世界人民健康福祉共同作出努力。

