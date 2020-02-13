会面美在台协会处长 游锡堃建议台美建交

美国在台协会（American Institute in Taiwan）处长郦英杰（Brent Christensen）等访问团今天拜会台湾立法院长游锡堃。游锡堃会面后说，他建议恢复台美建交，不过郦英杰对此没有回应。

据《联合报》报道，郦英杰等访问团一行人，今天（2月13日）上午到台湾立法院拜会新任立法院长游锡堃，双方会面不开放媒体采访。

游锡堃提到，他在会面向邝等人提到，希望美国支持台湾加入WHO。游锡堃说，中国大陆隐匿新冠病毒疫情，却还对台湾加入WHO打压，将不利全球防疫，希望美方可以协助台湾参加WHO 。

另外，游锡堃也建议尽快促成台美签订FTA，只要台湾与美国签订自由贸易协议（FreeTradeAgreement，FTA），台湾与日本、欧盟等经贸组织就会比较容易加入，等同是敲开台湾与其他地区经贸的大门，国际空间也会扩展出来。

游锡堃也提到，他也当场向郦英杰提到，美国有一些国会议员都已提出要正式承认台湾，建议美国可以考虑台美建交。

游锡堃转述，对于台美建交郦英杰没有回应，对于签订FTA的提议，郦提到，可能牵涉美牛、美猪议题，但并没有说一定要怎么样。

游锡堃表示，开放美牛美猪议题，的确有待讨论，怎么样降低对台湾产业的损害，行政部门会继续协商。

对于台湾新国会即将开议，郦英杰关心开议后的优先法案，游锡堃提到，新会期将审查前瞻二期等预算、还有三项人事同意权，另外最重要的还有抗疫预算与条例，也会在新会期处理。