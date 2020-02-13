百度地图“疫情小区”地图增至200余个城市

截至2月12日，百度地图已完成上线200余个城市的“疫情小区”地图。

据《新京报》报道，百度地图在2月10日晚升级“疫情小区”地图。据新京报了解，截至2月12日，百度地图已完成上线200余个城市的“疫情小区”地图。

升级后的百度地图“疫情小区”专题地图，待用户进入后，可基于用户定位智能弹出“周边疫情卡”，显示出当前所在城市的疫情场所个数、距离一公里内的疫情点个数、距离三公里内的疫情点个数，以及最近的疫情点名称和该疫情点人流聚集地等多维实时信息简报。

同时，用户在进入疫情小区地图后，还可以通过页面上方的检索框，输入用户关注地点名称，搜索结果也将呈现该地点的“周边疫情卡”，并在地图中对疫情小区进行标注，方便用户更直观地了解搜索地区周边的疫情情况。而当用户点击搜索栏右侧城市按钮选择其他城市并切换后，便可查看目标城市的新冠肺炎疫情分布情况。

另一方面，在百度地图中点击“确诊小区”，还可进入该小区的POI详情页面查看小区具体位置、距离、数据来源、人流聚集地等内容。除了POI详情页面可查看数据来源外，“疫情小区”专题页也增加数据来源说明提示框，对百度地图数据来源进行说明。

在2月10日中国国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，技术支撑很重要，希望互联网企业积极参与社区防控应用开发。