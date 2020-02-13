世卫：新增病例趋于稳定 但疫情仍或朝任何方向发展

世界卫生组织总干事谭德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦的新闻发布会上表示，中国的新冠肺炎新增确诊病例趋于稳定，但是疫情“仍可能朝着任何方向发展”。

据《新京报》报道，世卫组织网站发布了上述消息。谭德塞说，截至2月12日，除中国以外有24个国家报告了新冠肺炎病例，自4日以来报告病例的国家数量没有发生变化。2月11日在中国境外确诊的48例病例中，有40例是日本“钻石公主号”邮轮上的乘客。

针对国际邮轮因疫情受到的影响，谭德塞表示，现在有三艘邮轮经历了延迟通关或被拒绝进入港口，而且这样的措施通常没有基于有证据的风险评估。 世卫组织将与国际海事组织一起，根据《国际卫生条例》向所有国家发布一份公报，以尊重船舶的“自由惯例”原则和对所有旅客提供适当照顾的原则。

谭德塞当天宣布，柬埔寨同意接受已经漂泊数天的“威士特丹号”邮轮。根据世卫组织得到的信息，这艘邮轮上没有怀疑或确诊的病例。

他强调，“我再说一遍：现在是团结的时候，不是搞污名化的时候。”

“威士特丹号”邮轮载有2000多人，其中有1455名乘客和802名船员。该邮轮1月16日从新加坡出发，停靠东南亚多个港口后到达香港，随后于2月1日从香港出发，其原定目的地是日本大阪。但是由于“钻石公主号”疫情暴发，“威士特丹号”被多地拒绝入港，尽管船上未发现确诊和疑似新冠肺炎病例。

新京报引述柬埔寨当地媒体报道，今天（2月13日）上午，“威士特丹号”邮轮已经在柬埔寨西哈努克港停靠。乘客在下船后可以前往柬埔寨首都金边，然后各自乘飞机回家。