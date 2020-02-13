成都一女确诊患者前四次核酸检测均呈阴性

成都市第一人民医院一位患者四次核酸检测均呈阴性，医生通过纤支镜灌洗采样后，第五次送检被确诊。

根据《成都商报》报道，49岁的成都人李丽（化名）和丈夫上月26日在攀枝花与友人聚餐，并于1月30日自驾返回成都。回成都后，两夫妻得知，聚餐中有一人被确诊为新冠肺炎，李丽和丈夫就在家中进行自我隔离。

李丽的丈夫就诊后于本月2日经核酸检测为阳性，被确诊为新冠肺炎，立即被隔离收治。李丽作为密切接触者，且有发热，也立刻隔离观察，期间进行了两次核酸检测，但检测结果均为阴性。

按照中国国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗指南》试行第五版的规定：呼吸道标本或血液标本实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸检测呈阳性，方为确诊病例。

观察期间，李丽再次发烧，首次到成都市第一人民医院就诊，做了胸部CT检查，提示双肺下叶感染，考虑病毒性肺炎，血常规改变也符合病毒感染相关指标。经医院呼吸与危重症科、放射科、重症医学科“新冠核心专家组”会诊，结合患者流行病学、临床表现、影像学检查等考虑为新冠肺炎疑似病例，立即收住隔离病房。入院当天患者体温38.7℃，经治疗后体温恢复正常，没有咳嗽、气紧症状。

隔离治疗期间，又进行了两次新冠肺炎核酸（咽拭子）检测，结果仍呈阴性。医院放射科主任林伟介绍：“她的CT检查结果显示肺部有感染，而且是‘教科书式的病毒肺炎感染表现’，但她的核酸检测四次结果却显示为阴性。”医院新冠核心专家组再次会诊。考虑她有明确的流行病学史，和胸部CT典型的病毒性肺炎表现，虽然核酸检测连续四次阴性，专家组仍考虑新冠肺炎不能排除，为了避免漏诊导致传染更多的人，医院继续对李丽进行隔离。

经过风险评估，医院呼吸科医生为李丽做了纤支镜肺泡灌洗，取样送到成都市疾控中心进行检查。李丽于本月9日被确诊为新型冠状病毒肺炎。确诊后，李丽被送往成都市公共卫生临床医疗中心救治。

医院放射科主任林伟表示，大部分病毒性肺炎，比如流感、非典等，从CT检查结果上看都大同小异，“但是不能仅凭一个检查就进行判断，需要综合许多的临床表现、实验室数据，包括医生的一些经验来综合判断”。

医院王永生副院长说，现在对新冠肺炎的认识仍不完全清楚。正是因为这个原因，为了尽最大努力避免漏诊，在基于《新型冠状病毒肺炎诊疗指南》试行第五版的基础上，医院迅速出了一份《实操指南》，“把部分新冠肺炎病例不发热、核酸检测有可能出现阴性”等情况纳入医护人员的日常实操中。他也希望，医护人员在日常诊疗中，要全方面地去评估患者情况，尽最大努力做到不漏诊、不交叉感染。