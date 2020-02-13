云南回应公共场所扫码制度：疫情结束数据将被销毁

云南全省昨日实行扫码入出制度，对于信息隐私泄露问题，当地公安厅大数据专家组组长刘跃文称，这次所采集的信息只用于疫情防控工作，等疫情结束后数据将会被销毁。

根据人民日报客户端消息，云南全省昨日起所有公共场所均实行扫码入出制度。对此，有市民担心信息隐私会被泄露。云南省公安厅大数据专家组组长刘跃文昨天下午对此作出回应，称这次所采集的信息只用于疫情防控工作，等疫情结束后数据将会被销毁，不留作任何用途。

云南省应对疫情工作领导小组指挥部前天发布第9号通告，决定在全省范围内公共场所迅速开展“云南抗疫情”扫码行动。刘跃文介绍，扫码不是为了采集市民的其他信息，而是为了在有疑似病例出现时，提醒可能的接触者，通过电话或者短信第一时间通知大家，解决事后追溯难的问题。

那后台如何规范使用这些数据，公民的信息隐私又如何保护呢？刘跃文介绍，“云南抗疫情”扫码行动唯一采集的信息是手机号，没有采集姓名、身份证和其他内容。“采集手机号的目的，就是为了方便发现确诊病例之后，快速地联系密切接触者。其他的信息我们一律不采集，采集的信息越少，数据越安全。”

“这次所采集的信息，都是由专业团队统一严格管理，专人专用，只用于疫情防控工作，任何人在没有疫情防控指挥部的允许下，一条数据也看不到。”刘跃文说，等疫情防控工作结束，或者是指挥部下命令此次扫码结束，数据将会被销毁，不留作任何用途，公民的隐私也会得到很好的保护。

