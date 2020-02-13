哈尔滨限制出门采购时间 号召“开展人民战争”

中国哈尔滨市对所有社区、村屯实行封闭式管理，每户家庭每两天可以指派一名相对固定的家庭成员出门采购生活用品，外出时间不得超过两小时。哈尔滨政府号召开展人民战争，发动社区人员等佩戴红袖章上岗执勤。

据哈尔滨市政府网站13日发布的消息，哈尔滨市在八方面加强隔离工作有关事项。其中第一点是关住门。所有社区、村屯原则上只保留一个进出口，并安排专人24小时值班值守。每个卡口至少两人值守，查体温、查身份证，询问“到哪里去”“为什么去”。

第二点是管住人。每户家庭每两天可以指派一名相对固定的家庭成员出门采购生活用品，外出时间不得超过两小时；其他人员除看病、上班和公共事业保障外，一律不得外出。各社区、村屯禁止非本社区、村屯人员进入，外来人员因特殊情况必须进入的，要全面登记个人信息等，政府将落实定人定点跟踪防控措施。对快递、外卖活动，一律实行无接触配送。

第三点是看住车。各社区村屯封闭期间，私家车确需外出的，每两天限一次一人，记录好离开时间、事由、目的地、返回时间等。上班、公务用车的，凭单位介绍信或公文通行。

哈尔滨政府还禁止居民村民走亲访友、串门聊天打牌、聚餐、聚集。

在隔离方面，所有外省来人或返乡人员一律实行居家医学隔离观察14天，每天记录体温和症状。对新冠肺炎确诊患者或疑似患者所在楼栋单元实行严格的封控管理，在其住处显著位置设立标识牌，设置警戒线，严禁人员出入。对确诊患者的其他家庭成员密切接触者，严格集中隔离。

第六点明确了责任，市级负责整体指导监督社区、村屯隔离工作，区县和街道乡镇负主体责任。

哈尔滨政府还要求开展人民战争。各区县抽调机关干部参与，一律安排到社区、村屯，尤其是开放老旧小区执勤。发动社区人员、城管人员、片警协警、党员群众、保安人员、基层医务人员、志愿者等人员组成值班小组，佩戴红袖章上岗执勤。

第八点是开展“不见面”服务。水、电、气及通讯等公共事业单位窗口实行“不见面”网上办理、网上缴费。在疫情防控期间，对非恶意欠费者不停水、不停电、不停气、不停网、不停机。

哈尔滨政府官网写道，公告自发布之日起施行，解除日期另行通知。