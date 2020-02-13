广州男子发假订购口罩信息 骗12万获刑四年

中国广州一男子韦某通过微信群发布虚假订购口罩信息，两天内骗得钱财逾12万元（人民币，下同，2.39新币）。韦某13日一审被判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。

据《广州日报》报道，韦某在看守所通过远程视频端参加庭审。宣判后，韦某并未提起上诉。

据了解，该案是广州市法院宣判的首宗涉新冠肺炎疫情犯罪案件。

据指控，今年1月26日至27日，韦某利用新型冠状病毒肺炎疫情期间，民众对口罩的迫切需求的心理，在微信群内发布虚假的可低价订购KN95型号口罩的信息，并用虚假的医疗器械企业营业执照和快递单号，在两天内，先后骗得黄某等四人的款项共计122500元。得手后，韦某将上述钱款用于购买汽车、日常消费等。

2月10日，白云区检察院向白云区法院提起公诉。同日，白云区法院立案受理，同步启动快审快判工作模式，适用刑事简易程序审理此案。

白云法院审理后认为，被告人韦某诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。且韦某曾因犯罪被判处有期徒刑，是累犯，应从重处罚；韦某在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，依法从重处罚。

综合全案的性质、情节、危害后果，考虑被告人悔罪表现等，法院判决韦某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元，责令于判决生效之日起五日内向被害人退赔涉案款项。