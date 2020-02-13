湖北张湾区官员回应颁战时管制令：已见成效

中国湖北十堰张湾区副区长、区防指副指挥长肖旭回应该区发布的“战时管制令”时表示，管制令的出台是经过充分酝酿的，征求了辖区内老百姓的多方意见。“战时管制”通告中的多项举措此前已经实施，而且见到成效。

据中国之声报道，肖旭说，战时管制令的出台是经过充分酝酿的。他们征求了辖区内老百姓的多方意见，召开会议，按程序形成文字并颁布。

他介绍，张湾区并不是目前十堰市疫情最严重的地区。截至2月13日，41万人口的张湾区累计确诊病例137例，占全十堰市确诊病例总数近四分之一，排全市第二。

此次“战时管制”通告中的多项举措此前已经实施，而且见到成效：张湾区已连续三天确诊病例和疑似病例呈下降趋势。之所以在此时提出“战时管制”，主要是希望巩固强化此前的阶段性成果；同时也是针对现阶段本地居民感染病例急剧上升、占全部病例近八成的现状。

记者问道，严格的战时管制之下，辖区内居民的基本生活怎么办？肖旭说，区里前期做了相应的准备，比如就近定时定点的网下配送和网络平台选购相结合，保证居民在战时管制期间的正常生活。

除了防护物资紧缺之外，肖旭说，目前面临的最大困难，是在执行这个政策的过程当中，保证措施不变形，不引起老百姓的反感，不把它极端化、过度化，引起负面的效果。

据《新京报》此前报道，十堰发布微信公众号12日发布消息，张湾区全域实施战时管制。所有楼栋一律实施全封闭管理，所有居民不得出入楼栋。

所有居民区一律严格实施战时管制，居民基本生活必需物资由乡镇、街道及村委会负责定时、定品种定价格配送，急需药品实行代购服务。

另外，小区的车辆也被限制出入，所有乡镇、街办及村委会一律实施战时管制。