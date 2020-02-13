香港零售界料上半年营业额平均跌三至五成　

香港零售管理协会主席谢邱安仪13日表示，预计今年上半年，香港零售界营业额平均跌三至五成。香港特区立法会批发及零售界议员邵家辉促请各大地产商为业界减免租金，共渡时艰。

据香港中通社2月13日报道，谢邱安仪说，受修例风波影响，零售业界去年下半年受到很大冲击，这次疫情则令业界雪上加霜。各行各业受影响的严重程度比之前更甚，料今年上半年整体营业额平均跌三至五成。当中，依赖旅客的行业更是重灾区，珠宝钟表、名贵礼品等种类料跌幅达八九成。

谢邱安仪又说，修例风波造成的压力已让业界透支现金，现在几乎零收入却还要支付租金和员工薪水，如同一个人没有收入却还要生活。

邵家辉说，已自上周开始约见发展商，希望他们在租金方面给予业界支持。业界经商讨后提出两点诉求：第一，各大商场2月免租；第二，各大商场3至6月不收底租，只按商户营业额分成。

邵家辉指，此举不只是拯救商户，也是保住同业饭碗。若业主不作支援，结业潮恐“排山倒海”。

邵家辉又说，14日将与香港特区政府财政司官员会面，届时会提出希望100亿港元（17.87亿新币）抗疫基金尽快落实，若能协助业界租务是最好，其次包括照顾受影响员工，以及宽免牌照费、电费和水费等。他认为若抗疫基金经立法会审批，对业界的帮助太迟，希望可用简单方法落实。

香港地产建设商会早前发表声明称，有鉴于零售餐饮业当前的困难，商会各会员会继续与有需要的租户按个别情况探讨各种可行办法，包括宽减租金。另外，恒基地产、新鸿基地产、九龙仓置业等已经公开宣布减租，但幅度未如业界希望的那么大。

谢邱安仪认为，这是地产商释出善意的第一步，零售业界对此表示欢迎，但希望能够再磋商，以令双方就支援措施达成共识。