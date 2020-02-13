李克强主持会议 要求孝感黄冈等采取和武汉同等隔离救治措施

中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强13日主持召开领导小组会议。会议要求，武汉市要对“四类人员”加速分类集中收治或隔离；孝感、黄冈等地要采取和武汉同等的隔离救治措施。

据央视新闻客户端报道，会议指出，要继续把湖北省特别是武汉市作为疫情防控的重中之重。武汉市要对“四类人员”加速分类集中收治或隔离；孝感、黄冈等地要采取和武汉同等的隔离救治措施。湖北和武汉要进一步强化离汉离鄂通道管控，切实做到内防扩散、外防输出。

会议指，通过错峰等措施今年不会出现往年那样的返程高峰。各地要继续抓好群防群控。各省负责对本省各市县根据疫情合理分类，视疫情有序恢复生产生活秩序。

会议还指，有效药物和救治是战胜疫情的关键环节。要总结近6000例治愈病例，完善诊疗方案。更有针对性防止轻症转为重症和开展重症患者救治，抓紧投放临床有效药物，提高治愈率、降低病亡率。

会议指出，国务院联防联控机制要继续协调做好疫情防控物力人力保障。要把防控工作抓实抓细抓落地，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

中共中央政治局常委、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、肖捷、赵克志参加。