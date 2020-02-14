应勇履新后首度发声：坚决打赢疫情防控阻击战

中共湖北省委书记应勇履新后首度发声，表示将坚决打赢疫情防控阻击战。

据中国央视新闻报道，湖北省昨天（13日）召开全省领导干部会议。中共中央组织部副部长吴玉良出席会议并宣布人事任免决定。应勇任湖北省委委员、常委、书记，蒋超良不再担任湖北省委书记、常委、委员职务；王忠林任湖北省委委员、常委和武汉市委书记，马国强不再担任湖北省委副书记、常委、委员和武汉市委书记职务。

应勇说，中央安排我到湖北任省委书记，这是以习近平同志为核心的党中央对我的高度信任，省委书记这个职务是沉甸甸的责任和千钧重担，对我也是个重大的考验。

应勇说，湖北和武汉是全国疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地。当前，疫情形势仍然十分严峻，任务十分艰巨，我们必须坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，根据党中央、国务院决策部署，以更大决心、更果断措施、更有效办法，抓实抓细抓落地，打好疫情防控组合拳，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住。

应勇说，我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度优势，有国家各部委、人民解放军、各兄弟省区市的鼎力支持，有医务工作者的无私奉献，有全省上下的众志成城，有全国人民的守望相助，我们一定能够打赢武汉保卫战、湖北保卫战，打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

王晓东表示，坚决拥护党中央决定，将积极配合、全力支持应勇的工作。