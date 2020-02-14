中国大陆新增确诊病例5090例 新增病亡121例

中国大陆昨天昨天（2月13日）新增2019冠状病毒确诊病例5090例，新增死亡病例121例。

据中国国家卫健委公布，截至2月13日24时，据中国大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例55748例（其中重症病例10204例），累计治愈出院病例6723例（湖北省核减269例），累计死亡病例1380例（湖北省因重复统计,核减108例），累计报告确诊病例63851例（湖北省核减1043例），现有疑似病例10109例。累计追踪到密切接触者493067人，尚在医学观察的密切接触者177984人。

另据湖北卫健委官网报道，湖北省昨天（2月13日）新增2019冠状病毒确诊病例4823例（含临床诊断病例3095例），全省新增病亡116例（含临床诊断病例8例），新增出院690例（含临床诊断病例214例）。

湖北卫健委消息指出，截至13日24时，武汉市、黄冈市、荆州市、咸宁市、荆门市、鄂州市对12日24时确诊病例（含临床诊断病例）数进行了调整核销，湖北省累计报告新冠肺炎病例51986例（含临床诊断病例15384例）。

目前仍在院治疗36719例，其中：重症7593例、危重症1685例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例6169人，当日排除3689人，集中隔离5352人。累计追踪密切接触者166818人，尚在接受医学观察77685人。

