冠状病毒死亡病例上升 推动全球金价上扬

黄金价格昨天（13日）飙升至逾一周最高水平，此前中国新增管状病毒2019感染确诊病例大幅增加，引发了人们重新担忧疫情给全球经济造成的影响，并鼓励投资者买入风险较低资产。

据路透社报道，中国报告新增死亡病例创纪录，以及在扩大病例定义范围后，新增确诊病例过万。日本成为中国内地以外第三个出现死亡病例的国家。

黄金价格同日盘中也触及2月4日以来最高1577.81美元（约1万1003人民币或2192新元）。

美国黄金期货上涨0.5%，收报每盎司1578.80美元。

“金价将继续上涨，直到市场确定疫情造成的损害，”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，“一夜之间，我们得到了关于疫情走向的相反消息。我们不确定中国是如何处理疫情的。”

全球股市从历史高点回落，中国新增确诊病例激增令市场人气承压。

在政治和金融不稳定时期，黄金常被用作避险手段。

"即便在新冠病毒疫情爆发前，黄金就受到全球央行宽松政策的支撑，且央行不会很快改变政策路径，" Haberkorn说，并补充称若疫情得到控制，金价最多下跌20至30美元。

钯金上涨1.2%，至每盎司2,434.56美元，盘中早些时候曾触及一周高点。

材料制造商Johnson Matthey称，汽车制造商需求上升，推动钯市场在2019年出现五年来的最大短缺，且今年缺口料将进一步扩大。

白银上涨1.1%，至每盎司17.65美元，铂金上涨0.9%，至每盎司969.37美元。