研究：中国首季新车销售按年跌幅料超25% 疫情重创供需

市场研究机构集邦科技（TrendForce）旗下拓墣产业研究院周二发表报告称，预期中国2020年第一季新车销售按年将下滑超过25%，因冠状病毒2019疫情重创汽车产业供需。

路透社引述报告指出，随着疫情爆发，截至2月5日大陆共27座城市采封城或封闭式管理，超过60国限制中国公民入境，各地封城与延后开工等情况影响中国汽车生产、出口与销售，同时蔓延至全球汽车供应链。

最早发布封城的湖北省是中国汽车工业重镇，年产量约占全中国10%份额，其中武汉、十堰、襄阳更为车厂主要所在地。

除了整车厂受封城影响而导致产能受损外，汽车供应链断链和缺工危机蔓延至全中国及海外，根据湖北省公布的汽车制造业企业数超过1,000家，汽车零部件供应商如法雷奥（Valeo）、博世（Bosch）和汽车天窗生产商Websto在武汉都设有生产据点。

在疫情严重导致封城的厂商之外，其他省份和城市也因为当地政府要求而延后开工，其中包括丰田（Toyota）、本田（Honda）、日产（Nissan）、福特（Ford）和特斯拉（Tesla）等知名车厂。

拓墣的报告称，虽然车厂和相关零组件厂陆续规划复工时间，但复工与产能恢复及正常运作之间存在差异，比起决定复工的时间点，掌握复工的产能更为困难。

此外，除中国员工复工存在许多变数外，外商陆续撤离中国的外派员工、限制前往和离开中国差旅，以及要求员工在家工作等，也让企业运作相对难维持。而尚未控制住的疫情，让封城之城市还在继续增加，使得供应链和缺工问题变得更加难以掌握。

报告称，春季开端是许多车厂上市新车的时间点，但若新车交期处于难以预期的情况则延后发表的机会增加，连带受影响的是第一季新车销售。

虽然主流车厂在中国、世界各地都有工厂，但要挪移生产线仍需要时间来反应，此时，缺乏产线弹性的车厂恐面临较大挑战。

对中国市场来说，疫情对汽车产业的影响除了供给还包括需求，对于原先就处于内需疲弱的中国市场来说，需求势必进一步缩小。中国政府为控制疫情投入庞大资源，后续是否还能维持对汽车产业扶持也成为不确定性。

拓墣产业研究院预期，中国今年首季新车销售将较2019年同期下滑超过25%，而疫情何时能受到控制，成为后续修正预测的最大影响因素。