国际货币基金组织:中国经济中长期仍具韧性

冠状病毒2019疫情持续肆虐，国际货币基金组织(IMF)表示，虽然疫情对中国经济的短期影响尚未清楚，但预计在中长期内将保持韧性。

香港《信报》引述IMF发言人赖斯（Gary Rice）表示，疫情存在太多不确定性，疫情扩散很快，需要保持高度警惕，无法预测其对中国和全球经济的影响，但IMF希望本月稍后时候在沙特阿拉伯举行二十国集团(G20)会议时掌握更多情况。

他称，从中长期来看，IMF仍然相信中国经济具有韧性。中国是一个庞大的经济体，拥有应对这一挑战的资源和决心。IMF的情境预测是，疫情引发经济突然但短暂的低迷，随后会强劲追赶增长，正如经济学家所说的V型情境，但出现其他情境也是可能的。

他续说，虽然现在预测疫情的影响还为时过早，但显然更负面的情况或将影响全球供应链，并推动一些美国公司分散供应渠道。

Rice补充说，欢迎中国为疫情防控和减轻其经济影响所做的努力，包括实施经济和财政措施等，并随时准备在需要时提供帮助。

IMF总干事格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)早前表示，中国将出现迅速复苏，因为制造商将补回失去的时间并且重建库存。正在收集数据以评估疫情在中国爆发的影响，尽管形势有很大的不确定性，但希望能看到V型复苏。