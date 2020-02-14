2月14日情人节 北京婚姻登记非预约不办理

2月14日是情人节，本是新人注册的良辰吉日，但受冠状病毒2019疫情影响，北京宣布非预约不办理婚姻登记。

据《北京青年报》报道，北京市委社工委、市民政局已经全市婚姻机构下发了《全市2月14日婚姻登记服务应急预案》。疫情期间，各婚姻登记机构不预约不能办理。同时，各登记机构暂停结婚宣誓、新婚讲堂等非婚姻登记法定程序的选择性业务，缩短新人滞留时间。

疫情期间，全市婚登机构业务办理方式也进行了改进，实施预约登记。各区婚姻登记机构在2月14日办理的登记业务，全部实施网上预约，其中包括结婚登记、离婚登记、补证和婚姻档案查询等，未预约的不予办理；已预约的当事人按照预约时间段到达登记处，办理登记业务。

此外，登记也实行分区、分时分段办理。当事人在室外排队等候，叫号进入，并劝阻亲朋好友不得陪同进入登记大厅，办理业务时提示当事人与工作人员保持安全防护距离，即办即走、减少停留；每个业务办理结束待当事人离开后，再呼叫下一对当事人进入，最大限度减少登记大厅人员聚集。为保证安全，各机构在登记大厅入门处设置体温测量区，要求当事人必须接受体温检测。

值得一提的是，全市各婚登机构将暂停选择性服务，包括暂停结婚宣誓、新婚讲堂等非婚姻登记法定程序的选择性业务，缩短滞留时间。

北京市海淀区婚姻登记事务中心主任李洌透露，今天（14日）海淀区的婚姻登记预约量为122对，受疫情影响，这个数字并不算高。海淀区民政局已经制定了相关预案，将开放八个窗口进行服务，每个窗口在服务完一对新人之后就要立刻进行消毒，消毒完毕再接待下一对新人。婚姻登记员佩戴口罩、手套等，并随时做好手消毒工作。

海淀区民政局也已经提前利用短信及电话告知等方式，引导预约办事人分时段到达登记处办事，控制到场人数，减少人员聚集。