世卫顾问：冠病或最终感染全球三分之二人口

由于中国的新型冠状病毒感染病例急剧增加，一位顶尖的传染病科学家警告称，情况可能会进一步恶化：全球三分之二的人口都可能被感染。

据彭博社报道，世卫组织顾问隆尼尼（Ira Longini）做出了上述评论，隆尼尼追踪了该病毒在中国的传播性研究。隆尼尼的估计暗示，最终的感染人数可能会比当前官方统计的总数约60,000人高出数十亿。

如果该病毒的蔓延程度接近上述预估，则将显示出中国严控疫情措施的局限性。中国隔离检疫了上千万人口的居住区域。世卫组织总干事谭德塞称赞中国的这些措施为中国其他地区和全球各地对此做好准备提供了“窗口”期。

隆尼尼说，隔离可能减缓传播速度，但病毒有机会在隔离措施生效前在中国及其他地区传播。中国在扩大了确诊标准后，周四中国的确诊病例人数增加了近15,000。

隆尼尼的模型所基于的数据显示，每个感染者通常传染给另外两到三个人。隆尼尼说，由于缺乏快速检测和部分人的感染症状相对温和，也造成了难以追踪该病毒的传播情况。

隆尼尼说，即使有办法将传播速度减少一半，仍然意味着全世界约有三分之一的人口将被感染。

同时担任佛罗里达大学传染病统计和定量中心联席主任的隆尼尼在世卫组织日内瓦总部接受采访时说，“除非传播性发生变化，否则监测和遏制手段的作用也仅止于此。”“隔离病例和密切接触者不会阻止这种病毒的传播。”

其他一些学者也发出了病毒传播范围可能要大得多的警告。伦敦帝国理工学院研究员弗格森（Neil Ferguson）估计，中国每天可能有多达50,000人被感染。香港大学公共卫生学教授梁卓伟（Gabriel Leung）也认为，如果不加以控制，全球接近三分之二的人口可能感染该病毒。

美国东北大学的生物统计学家韦斯皮尼亚尼（Alessandro Vespignani）说，随着疫情的发展，会出现各种可能性，对疫情扩散的预估情况是其中的一部分。他表示，接下来的几周可能会提供更多有关该疾病如何在中国以外传播的信息，特别是如果采取了更多控制措施的情况。

他说，“为应对这场疫情，人们改变了行为方式。”“这是一种最坏情况假设，是各种可能性之一。”

伦敦卫生与热带医学院传染病专家海曼（David Heymann）说，需要收集更多的数据，以更好地了解病毒可能的传播范围。“我们看到中国以外的国家和地区能够很好地控制疫情。”

海曼谈到隆尼尼和梁卓伟等人的估计说，“我不是说他们错了”，“我是说随着更多信息的出现，模型将得到完善。”