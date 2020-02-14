接回滞留湖北香港居民的三大难题

2019冠状病毒引起的肺炎疫情下，部分香港人滞留湖北省，港府消息指出，目前收到2000宗滞留湖北省港人的求助，现在至少10名港人在湖北确诊感染新型冠状病毒，涉及三个家庭，其中七人在武汉，三人在恩施。近日香港政界人士关注，港府会否将这批港人接回港接受检疫或治疗。

据香港01报道，目前港府没有实际行动，只表示立即要求驻武汉办事处为确诊人士提供一切可行协助，驻武汉办事处会一直与他们保持紧密联系，并会尽最大努力为他们提供协助。但其实政府要将这批港人接回，也不是说做就立即做到，目前至少有检疫中心不足易引居民反弹、集合困难、航机安排三大现实难关拦在港府面前。

报道指出，滞留湖北香港人返回后，第一个要面对的便是安置问题。港府最初使用的三个检疫设施，包括麦理浩夫人渡假村、鲤鱼门夫人渡假村、北潭涌渡假营，提供的单位只有97个，很快便用完，港府也已多次承认设施紧绌。特首林郑月娥曾表明不会再选用未入伙的屋村作隔离营，但最后也改变做法。

港府先后计划在未入伙公屋粉岭晖明村、火炭骏洋村、西贡户外康乐中心、美孚饶宗颐文化馆的旅馆翠雅山房等地作检疫中心，都被指太近民居而遇到地区人士反对。其中晖明村因为居民激烈示威甚至破坏设施而搁置，翠雅山房现时已有部分长康村康美楼居民入住；骏洋村则陆续有物资运抵骏逸楼，相信快将启用。但无论如何，观乎目前政治气候，港府在哪里设检疫设施，都会引来附近居民激烈反对。其实，检疫中心并非接收病者，只是接收与病者有紧密接触者，而检疫中心实际上有利分隔潜在风险者与居民，社会应接受安排才对，但在部分区议员及居民的率先发难下，民情往往从相反方向发展。

其他接受检疫人士尚且面对如此大反弹，湖北省是疫情重灾区，如果再将这批数以千计的高危人士安排在接近民居地点接受检疫，以港府现在的弱势，随时又会变成另一波更大规模抗争的源头。

第二，港府接回港人也面对集合困难的问题。数据显示，这批港人分散在30个城镇。政制及内地事务局局长聂德权上月底就此表示，如何将这些人集合一个地点回港，是政府需要考虑的问题。

不过公民党立法会议员郭家麒较早前呼吁政府特别处理，尽快安排包机将这批人士接回港，不能“见死不救”。他13日又指，据他了解，湖北省内交通并无完全停驶，有需要时可聚集港人在同一地方后回港。

第三，滞留湖北的香港人多达2000人，一架飞机最多载300多人，自然不可能一次过运回。经民联立法会议员梁美芬13日在电台节目中表示，有党内成员与相熟的航空公司联络后，初步得悉有公司愿意派包机到湖北，接载滞留港人回港。她建议政府研究安排具体细节，包括医疗及防护措施等，建议考虑分阶段接送。

但在实际操作上，也会面对一些问题。例如目前有10名滞留港人确诊患新型肺炎，他们自然不太可能和其他港人同机。可是其他没有确诊的港人，如果仍在潜伏期中、没有发病或是只有极轻微病征者，与其他人同机接回，又是否有交叉感染风险，这也是港府需要克服的难题。