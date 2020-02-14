巴西对中国大豆出口或降高达15%

分析师周四预计，巴西今年对中国的大豆出口可能下降7%至15%，受中美贸易协议和2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情可能导致经济放缓影响。

据路透社报道，巴西研究公司Agroconsult的分析师鲁宾（Marcos Rubin）在巴西利亚举行的一个活动上说，中国2020年料从巴西进口5,400万吨大豆，低于前一年的5,800万吨。

鲁宾说，“我们预计巴西对中国的出口将小幅减少，美国对中国出口将明显增多，但这不是一场灾难。”

鲁宾表示，冠状病毒对中国需求的影响值得研究，但不可能知道疫情的传播情况。他表示，不管怎样中国人都需要食物，他希望影响是“短暂的”。

荷兰合作银行（Rabobank）分析师池田（Victor Ikeda）和Lief Chiang的看法则更加悲观，他们预计与2019年相比今年中国可能会少买800万吨巴西大豆，减少15%。

他们认为，中美贸易协议是造成购买减少的主要原因，但新冠肺炎疫情仍是一个因素。

池田说，“新冠肺炎疫情的影响将在较短时间内感受到”，主要是在第一季，但也有可能持续到第二季。

分析师们认为，整体而言，中国今年的大豆进口量可能增加至多5%。根据中国官方数据，去年的大豆购买量为8,850万吨，较前一年增加0.57%。