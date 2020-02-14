中国首位省级人大常委会女主任李桂英逝世

中国全国人大常委会原委员，云南省人大常委会原主任、党组原书记李桂英因病医治无效，于2月12日9时17分在昆明逝世，享年92岁。在1985年至1993年间，她担任云南省人大常委会主任，是中国全国第一位省级人大常委会女主任。

《云南日报》报道，据官方公布的生平简历，李桂英是云南峨山人，彝族，1927年8月出生，1948年5月参加革命，1948年11月加入中国共产党。

她1948年5月在云南省峨山县参加党的地下革命工作，边纵游击队政工队队员；1949年8月起历任云南省峨山三区副区长兼乡长，区委副书记、书记，峨山县副县长；1953年4月任四川大凉山云南分工委工作队队长；1954年10月起历任云南会泽铅锌矿团委书记、党委宣传部副部长；1956年10月任云南省妇联副主任；1972年4月任云南省计划生育办公室负责人；1978年1月任云南省卫生厅副厅长兼省计划生育办公室主任、厅党组成员；1982年1月任云南省人大常委会副主任、党组成员；1985年8月任云南省人大常委会主任、党组书记。2000年10月离休。

据《全国人大》杂志介绍，李桂英曾参加过“剿灭国民党残匪战斗、为解放凉山作出贡献。” 在1985年至1993年间，她担任云南省人大常委会主任，是全国第一位省级人大常委会女主任。

《全国人大》杂志还介绍：“工作期间，她勤奋工作，深入调查研究，在民主法制建设、执法检查、重大事项的决定和人事任免等工作中积极进行探索，在民族法制建设方面取得的成绩令人瞩目。云南民族立法工作在全国名列前茅。”