峨眉山等四川多景区向医护员免费开放

四川省文化和旅游厅今天（14日）表示，为感恩在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中守护健康、捍卫生命的医护工作者，包括峨眉山、乐山大佛在内的多个四川知名景区将在恢复开放之日起一年内向中国全国医护工作者免费开放。

据中新网报道，乐山大佛风景名胜区管理委员会发布公告称，乐山大佛景区将从2020年恢复开放之日起至2020年12月31日止，向全国医护工作者给予多项免费游“福利”，全国医护工作者凭有效工作证件，可免费进入乐山大佛景区游览，并免费体验乐山大佛景区“夜游凌云山”和“夜游三江”游船项目。

峨眉山风景名胜区也将在恢复开放之日起一年内向全国医护工作者免费开放。所有医护工作者均可持有效证件免景区门票游览峨眉山，并免费观看王潮歌导演的《只有峨眉山》演艺。由于疫情影响，峨眉山景区已于1月24日暂停对外开放，恢复时间待定。具体免票细则景区将在恢复开放前发布。

四川花溪谷文化旅游开发有限公司对外发布公告称，自景区恢复运营之日起，至2020年12月31日，景区对全国医务人员免门票。全国医务工作者及其配偶、子女，凭有效证件(本人身份证+本人医护人员资格证)免费入园，无需预约。

成都平乐古镇川西竹海景区、邛州园景区自恢复运营之日起至2020年12月31日，面向全国医务工作者提供免票政策。医务工作者持有效证件(身份证及医师证或护士证)，到平乐古镇川西竹海景区售票处免费兑换川西竹海景区、邛州园景区通行卡，持通行卡即可免费游玩。

据了解，阿坝州境内的理县鹧鸪山自然公园和红原俄么塘花海、月亮湾、日干乔四个4A景区，以及若尔盖河它温泉谷景区，大邑县西岭雪山景区，达州市巴山大峡谷景区也将对全国医护人员实行同样的免门票政策。