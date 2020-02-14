武汉医院面临“缺氧”困境 不停工生产难补缺

有中国媒体报道，武汉市多家收治医院都表示面临“缺氧”困境，很多患者在多家医院之间辗转吸氧。针对供氧问题，有供应商反映，现在的生产量是之前的四到五倍，但还是不够用。

据《新京报》14日报道，武汉市武昌医院共收治新冠肺炎患者500多人，仅次于武汉金银潭医院。副院长黄国付介绍，医院缺氧的问题最早出现在1月23日前后。

为了解决氧气的问题，武昌医院抢购了两台制氧机，把氧气汽化阀门从八个增加到18个。但这些办法只是缓解的手段，还不能说很充足。因为缺氧是武汉医院的普遍现象。

武汉同济医院的情况同样不乐观。该院设备科副科长介绍，为了增加运输效率，他们把每次只能搬一瓶的推车绑成两个，氧气用量也从30瓶增加到70瓶，但还是不太够用。

武汉协和医院呼吸与危重症医学科医生林阳则介绍，在协和医院，需要吸氧的群体占整个病患群体的三分之一左右，“目前的用氧量至少是以前峰值的10倍以上。”

《新京报》记者采访了一名69岁的患者曹焕萍，其2月6日核酸检测阳性，半个多月以来，辗转多个医院，在各家医院寻氧。

对于医院缺氧问题，武汉医用氧供应商之一的湖北省畜禽开发实业公司负责人吴超说，1月下旬，武汉医院的氧气供应就开始吃紧，供氧企业24小时不停工开足马力生产。

吴超介绍，以往大医院都是以中心供氧为主，瓶装氧气为辅。现在中心供氧不够用，新建中心供养系统需要大量物资，时间上也来不及。所以在很多定点医院，较为原始的瓶装氧反而成了主力军。他的公司现在的生产量是之前的四至五倍，但还是不够用。据他估计，仅氧气钢瓶，武汉的缺口还有四五千个。

吴超还告诉记者，除了产量供不上，氧气瓶的周转和运输都遇到了困境。

该公司2月7日从山东采购到的521个氧气瓶送到后，当晚就被几家医院“瓜分”了。“我们一共有4000多个氧气瓶，现在全在外头，还是周转不过来。”

除了气瓶周转的问题，还有运力问题没有解决。

湖北省畜禽开发实业公司一共有7辆符合危险品运输资质的货车，为了应急，普通的金杯车也用上了，但还是远远不够。

武昌医院的医用氧气主要供应商为湖北省畜禽开发实业公司。因为运力紧张，有时医院氧气用完，但供应商派不出车去拉空瓶。

在2月7日，湖北省新冠肺炎防疫工作第17次新闻发布会上，武汉肺科医院院长彭鹏曾表示，当前医院的用氧量达到日常用量峰值10倍以上，氧气的供应已经无法继续增加。