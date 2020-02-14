河北省原副省长李谦被捕

中国最高人民检察院14日在官网通报，依法以涉嫌受贿罪逮捕河北省人民政府原党组成员、副省长李谦。目前该案正在进一步办理中。

通报指出，河北省人民政府原党组成员、副省长李谦涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

2019年8月27日，李谦被查，近五个月后的2020年1月22日被“双开”并移送审查起诉。

此前中央纪委国家监委通报称，李谦不按规定报告个人有关事项、组织谈话时不如实说明问题；违规安排并参加超标准公务接待；收受礼品、礼金，违规从事营利活动，甘于被“围猎”，在房地产开发建设、工程建设项目承揽等方面利用职务上的便利为他人谋利，并非法收受巨额财物；生活腐化，搞钱色交易。

通报指李谦严重违反党的组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《党纪处分条例》《监察法》等规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予李谦开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其河北省第九次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

中共十九大以来，李谦是河北继省人大常委会原副主任张杰辉、省政协原副主席艾文礼之后第三名落马高官。2017年12月12日，张杰辉被查；2018年10月18日被控受贿1.269976765亿元开庭，但至今尚未宣判。2018年7月31日，艾文礼投案自首；2019年4月18日因受贿6478万余元被判有期徒刑八年。

作为河北“本土派”官员，李谦的仕途集中在石家庄、保定、衡水。官方履历显示，李谦年近60岁（1960年3月出生），河北晋州人，早年当过知青，曾从军服役，转业后由深泽县人武部干事踏入仕途，在石家庄深耕20多年。2001年7月，李谦仕途首次跨地交流，升任保定市委常委、宣传部部长，并在此后10余年内升任保定市长。2012年12月，李谦二次跨地交流重用，接替南下广东省委副秘书长的刘可为，出任衡水市委书记。2017年3月升任河北省副省长，直至2019年8月27日被查。

李谦被查事发突然。据河北卫视《河北新闻联播》报道，2019年8月25日，河北省政府党组召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。画面显示李谦出席了这一会议，这是其落马前最后一次亮相公开报道。

落马前的李谦在河北八名副省长中排名第五，负责工业和信息化、自然资源、生态环境、国有资产监管等方面工作。分管省工业和信息化厅、省自然资源厅（省海洋局）、省生态环境厅、省国资委、省地矿局、省煤田地质局、省林业和草原局。协助袁桐利常务副省长分管省应急管理厅。负责与省总工会、省工商联和省民革的工作联系。联系河北煤矿安监局、河北储备物资局、省通信管理局、省烟草局（中烟河北省公司）。