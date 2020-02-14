王毅会见默克尔 欢迎默克尔年内访华

德国总理默克尔在当地时间13日会见来访的中国国务委员兼外交部长王毅。王毅表示，中国对德国在新冠肺炎疫情采取理性态度，重视世卫组织的建议，致力维护中德正常往来表示赞许，并称相信经历这场疫情的考验后，中德之间的信任与合作会得到进一步提升，并欢迎默克尔年内访陆。

据中国外交部网站消息，默克尔表示，王毅在中国抗击新冠肺炎之际访问德国，德国表示欢迎。中国采取果断、有力防控措施，付出巨大努力，德国高度赞赏，愿继续向中方提供支持与帮助，开展合作。

默克尔表示，今年中德、中欧之间有一系列重要议程，愿与中方领导人继续保持密切交往，积极推动中德合作；在5G建设上，德国愿与中方相互开放市场，不会排斥特定企业。

王毅表示，中方完全有能力、有信心、有把握战胜疫情，并且克服疫情带来的暂时困难，努力完成今年经济社会发展目标，全面建成小康社会。德方对疫情采取冷静、理性态度，重视世界卫生组织提出的建议，致力于维护中德之间的正常往来，中方对此表示赞赏。相信经历这场疫情的考验后，中德之间的信任与合作会得到进一步提升。

王毅表示，目前防控工作已经取得成效，确诊数量呈现下降趋势，表明疫情是可控的。治愈人数在明显增加，表明病症是可治的。首先全力维护中国人民的健康，同时也努力阻止疫情在全球范围蔓延，为全球公共卫生安全作出了贡献。

王毅表示，中德作为负责任的大国和全方位战略伙伴，有必要增强政治互信，加强战略协调，携手应对当今世界面临的共同挑战。中方欢迎默克尔年内再次访华。希望德方为中企业提供开放、非歧视、公平竞争的投资环境。

王毅说，中方愿与德国一道，推动中欧关系抓住机遇，提质升级，双方合力维护多边主义和国际规则，共同构建开放型世界经济，以事实证明中欧是合作伙伴，不是竞争对手。