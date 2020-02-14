中国央行据悉拟微调放宽房地产信贷指标 料缓解开发商资金压力

新冠病毒肺炎疫情肆虐下，中国开始调整房地产调控政策，其中房地产信贷政策据悉有望边际放松，分析师指此举有望缓解开发商融资压力。

据彭博社14日报道，知情人士称，中国人民银行央行拟调整MPA（宏观审慎评估体系）中的房地产信贷相关考核指标，仅考核房地产广义信贷，而不再细化考核按揭和开发贷等具体比例。

其中两位知情人士称，央行拟确保今年一季度新增贷款同比不得低于去年，并确保信贷增速保持平稳。

中泰国际研究部房地产研究员刘洁琦指出，2019年2季度起至今，金融监管收紧对开发商的开发贷，同时对个人按揭贷款保持相对温和态度，以平衡防风险以及稳增长的需求，“如果央行不再细化考核按揭和开发贷的具体比例，将显著的缓解开发商的融资压力。”

房地产股午后扩大升幅，上证房地产指数涨幅扩大至2.5%，创逾三周最高，五连涨亦是四个月来最长连涨记录。

知情人士不愿具名，因信息未公开。中国央行未立即予以置评。

席卷了中国各个省份的新冠病毒肺炎疫情令中国的企业和个人活动近乎停滞，将不可避免拖累中国经济增长，其中商品房销售和土地市场成交的急冻将令本已融资艰难的开发商雪上加霜，对银行新增信贷也会形成直接拖累。

中国多地政府近期已陆续出台政策支持和救助开发商，如无锡出台了针对房地产企业的十七条补助措施；西安南京等地也多举措助力房企，房地产企业也在推出自救措施，如恒大推出网上购房，提供最低价购买等权益。