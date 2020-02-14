雷军：疫情让手机行业按下暂停键 当务之急是恢复生产

小米创始人、董事长兼CEO雷军受访时说，疫情让手机行业按下暂停键，将使一季度的手机市场销量锐减，但不会改变2020年是5G手机普及之年的事实，目前的当务之急是在保证防疫的前提下恢复生产。

据《新京报》报道，雷军13日在小米2020年首款5G旗舰手机小米10系列发布会后接受采访。

对于5G时代小米和红米（Redmi）的任务，雷军说，小米去年年初把Redmi的品牌完全独立，Redmi承载了几个目标。第一是坚持极致性价比，做年轻人群所喜欢的智能手机。第二是小米品牌要摆脱价格的限制，不惜代价地追求极致的体验，全力以赴冲刺高端手机市场。

对于疫情的影响，雷军说，虽然一两个月前做了精心的部署，但很多的工厂到了2月10号都不能恢复生产，所以未来一两周的时候供货还是会有点紧张，小米正在全力追产能。

对于2020年的5G手机市场，雷军认为，5G从终端到网络到资费，要全部准备好需要一点时间，所以这个行业需要有先行者。今年小米在中国区的中高端全部都是5G的，小米愿意做5G技术普及的急先锋。

至于疫情会不会让5G手机换机潮推迟，雷军说，第一点他觉得今年的热点肯定是5G。第二点，受疫情影响，整个行业一季度的销量肯定会锐减，但是二三季度会报复性反弹，他觉得手机还是大家最常用的智能设备，所以整个市场下滑的幅度可能没有想象的那么大，第二季度第三季度会报复性反弹。

对于当下，他说整个行业现在要做的是在做好防疫工作的前提下，尽快恢复生产，推动整个中国产业的进步，也让中国的经济回到正轨。