港大深圳医院教自制临时口罩

2019冠状病毒疾病（COVID-19）不断蔓延，口罩短缺。香港大学深圳医院与香港消委会、香港应用科技研究院、香港科技园公司和香港城市大学建筑学及土木工程学系合作，参考外科口罩面层防水、中层过滤、底层吸水的三重设计功能进行评估后，教大家用厨房纸、纸巾等日常材料自制临时防护口罩，作为欠缺外科口罩时的缓冲。

据《明报》报道，小组称，经过实验证明，以一张纸巾加两张厨房纸作为外层而制成的自制口罩，在相同环境下，对20-200nm气雾（气溶胶）微粒的过滤功能可达到外科口罩九成以上效果。不过，小组特别提醒市民，前往医院、诊所等染病高危地点，应尽可能佩戴合规格的外科口罩。

香港大学深圳医院提醒，市民外出时，可将数个自制口罩放入密实袋内暂存，以备更换；戴上一段时间，如一、两小时后，或口罩内的纸巾已湿润，应马上更换；自制口罩切勿重复使用。

脱下防护装备时，应先清洁双手，将口罩弃置在有盖垃圾箱及清洁面罩，再清洁双手。用过的口罩不应再用作其他清洁用途，用过的防护面罩要用1:49稀释的家用漂白水或酒精清洁消毒，或枧液、洗洁精及清水清洁后，方可重用；如面罩受污染或破损则不建议重用。

自制口罩主要材料：

‧内层物料：纸巾（较厚及透气），袋装或盒装三层或四层纸巾质地柔软，卫生标准高及吸水力强。

‧中层过滤：厨房纸，一般达到处理食品的卫生标准规格（不建议用保鲜纸、除尘纸及冷气机过滤纸）

‧外层防水层（面罩）：透明胶文件夹可制成防护胶膜，作用如口罩外层的防水层，有效阻挡大量飞沫，清洗后可多次使用。

其他材料及工具：橡皮筋、绉纹胶纸（阔度约2吋）、包胶铁线、打洞机、眼镜、长尾夹、剪刀

步骤：

1. 先彻底清洁双手及工具。

2. 将两张厨房纸90度重叠，用作口罩的中层过滤设计。注意宜避开厨房纸压花位置重叠，或使用不同品牌的厨房纸，否则会削弱口罩的过滤层作用。

3. 盖上一张纸巾作口罩底层，作用如口罩内部的吸水层。

4. 叠好厨房纸及纸巾，剪成两份，用绉纹胶纸将每份边缘对折贴好。

5. 以打洞机在口罩两边上下打洞。

6. 在口罩表面鼻梁位置加上包胶铁线，避免用没有包胶的铁线，以免铁线外露，刮伤眼或脸。如无铁线，可以眼镜固定鼻梁位置。

7. 在口罩两边洞口穿上橡皮筋，并调整至确保口罩贴面部的长度，不宜太松或太紧。

8. 透明胶文件夹剪开成两张胶片，用夹子将胶片夹于眼镜左右两边位置，作为防水面罩。