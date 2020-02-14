中国外交部回应美对华为新指控：停止无理打压

就美国检方对华为提起最新指控，中国外交部周五（14日）回应表示，美方一段时间以来在拿不出任何证据的情况下，滥用国家力量，无理打压特定中国企业，既不道德，也不光彩，敦促美方立即停止对中国企业的无理打压。

据路透社报道，中国外交部新闻发言人华春莹在新闻发布会上并指出，这种经济霸凌行径是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的公然否定，严重损害美国自身信誉和形象，也将损害美国企业的利益。

美国检方周四对全球最大通信设备制造商华为提起最新指控，称华为窃取商业机密并帮助伊朗追踪抗议者。这使得美国与华为之间的争斗升级。

华春莹还谈到，疫情发生以来，中美卫生健康部门保持密切政策沟通，及时相互通报疫情信息，部长间以通话、通信等方式就疫情防控开展交流；中美疾控、医学科研技术部门及中美科学家也一直保持多种形式的技术交流。

她说，中方将继续与包括美国在内的国际社会携手应对疫情，维护全球公共卫生安全。“中国欢迎包括美方在内的多国专家参加中国—世卫组织联合专家考察组。”

中国大陆2月13日新增确诊病例5,090例，新增重症病例2,174例，新增死亡病例121例，新增疑似病例2,450例。湖北省新任省委书记应勇周四表示，他将遏制疫情的扩散蔓延势头，但形势依然严峻。