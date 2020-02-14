中国财政部：中央财政拨172.9亿元防控疫情 各级财政共安排805亿

中国财政部官员介绍，截止到2月13号，各级财政用于防控疫情的支出是805.5亿元（人民币，下同，160.27新币），其中中央财政支出安排了172.9亿元。

综合澎湃新闻和香港01报道，中国国务院联防联控机制2月14日在北京召开新闻发布会。财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、社会保障司司长符金陵介绍，截止到2月13号，各级财政的支出是805.5亿元，其中中央财政支出安排了172.9亿元。

符金陵还具体介绍了中央财政安排资金的具体投向：中央财政拨付湖北省疫情防治的资金10亿元，作为综合性的财力补助，由湖北省统筹用于疫情防控的相关支出。第二，拨付了湖北等各地疫情防控资金44亿元，来用于患者医疗救治费用的补助，一线医务人员临时性工作补助，防控设备物资采购等方面。第三，拨付湖北省中央基建投资补助资金5亿元，主要用于武汉雷神山、火神山两个医院基本建设和设备购置以及相关医院重症治疗病区的建设。四，拨付基本公共卫生服务经费和基层防疫经费99.5亿元。

此外，中央财政还对科研攻关，也就是疫苗的研发，以及中央医药物资储备等经费做了安排。

在各地疫情防控经费支出方面，符金陵表示，目前各地实际支出410亿元，主要用于设备和防护物资的采购，疫情防控人员的补助和医疗救治费用补助等方面的支出。

另外，财政部税政司司长王建凡在发布会上介绍，近期财政部会同有关部门，连续发四个公告，涵盖的税费政策一共有九项。在这些税费政策中，积极鼓励社会各界的捐赠。

王建凡透露，疫情发生以后，各个方面向医疗机构、承担医疗救治任务的医院赠送物资。按照税法的相关规定，一般规定征收物资应该通过公益性机构向医疗机构捐助，这是一个应急的事项。为了能够充分保持捐赠效率提高，鼓励直接捐赠，这次规定，直接捐赠可以得到税费扣除。

王建凡表示，有些企业和个人也向防疫活动捐赠一些钱，按照税法的规定，无论是个人捐赠还是企业捐赠都有一定的比例限制，但这次也出台了特殊的政策，这些捐赠可以得到全额的税费扣除，同时增加了对医护人员税费的免除政策。