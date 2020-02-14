北京情人节登记结婚需预约 取消宣誓等环节

今天是2月14日情人节，同时也是传统结婚登记高峰日。但受疫情影响，北京结婚登记办理采取非预约不办理的措施，同时取消宣誓等选择性业务。其中，海淀区要求疫情期间结婚登记办理的新人，排队时间隔超过两米，每办理一对就进行一次消毒。

据《新京报》报道，北京市委社工委、市民政局近日下发了《全市2月14日婚姻登记服务应急预案》。要求各区婚姻登记机构在2月14日办理的登记业务，全部实施网上预约，其中包括结婚登记、离婚登记、补证和婚姻档案查询等，未预约的不予办理；已预约的当事人按照预约时间段到达登记处，办理登记业务。

预案要求，登记实行分区、分时分段办理。当事人必须进行体温检测，在室外排队等候，叫号进入，并劝阻亲朋好友不得陪同进入登记大厅，即办即走。此外，全市各婚登机构将暂停包括结婚宣誓、新婚讲堂等非婚姻登记法定程序的选择性业务。

“情人节是一个传统的登记结婚高峰日，但今天预约量仅有122对，低于非疫情时期的平日预约量。” 北京市海淀区婚姻登记事务中心主任李洌介绍，疫情期间，平日里每天办理结婚登记新人数量在三四十对左右。

截至2月14日15时30分，海淀区婚姻登记处共办理婚姻登记89对，预计全天办理100对。