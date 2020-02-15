湖北新增2420例确诊病例 新增病亡139例

中国湖北省昨天（14日）新增冠状病毒疾病（COVID-19）病例2420例（含临床诊断病例1138例、核减前一日临床诊断病例22例）其中，武汉市1923例（含临床诊断病例922例）。

据《人民日报》报道，全省新增病亡139例（含临床诊断病例34例），其中，武汉市107例含临床诊断病例（30例）。

新增出院912例（含临床诊断病例263例），其中：武汉市486例(含临床诊断病例231例)。

截至2020年2月14日24时，湖北省累计报告新冠肺炎病例54406例（含临床诊断病例16522例），其中：武汉市37914例（含临床诊断病例14953例）.

全省累计治愈出院4774例(含临床诊断病例631例)。全省累计病亡1457例(含临床诊断病例69例)，其中：武汉市1123例（含临床诊断病例病亡64例）。

目前仍在院治疗38107例(含临床诊断病例8309例)，其中：重症8276例(含临床诊断病例2155例)、危重症1876例(含临床诊断病例516例)，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例5534人，当日排除1702人，集中隔离5149人。累计追踪密切接触者176148人，尚在接受医学观察77323人。