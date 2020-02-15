中美贸易战火去年烧到美国半数以上国土

小麦、威士忌到人参、天然气，随着大量商品被加征关税，美国大部分州的出口商去年对华出口惨淡。

据彭博社15日报道，美国商务部的最新数据显示，去年美国对华商品出口同比下降11%，至大约1070亿美元（1489.17亿新币）。对华出口最大的一些州，德克萨斯、佛罗里达和阿拉巴马，遭受的打击尤其严重，它们的对华出口均暴跌了25%以上。

这些数字尚未反映今年世界经济的两个重大发展：1月签署的中美贸易协议（应能显著促进美国对华出口），以及中国的冠状病毒疫情。

不过，各州中也有一些亮点，包括总统大选摇摆州北卡罗来纳。该州去年对中国的出口猛增40%，达到32.5亿美元，主要是受到药品出口的推动。

北卡经济发展伙伴关系的副总裁洛亚克（John Loyack）说，去年中国对北卡烟草的需求几乎荡然无存，但制药公司出口超过13亿美元，填补了空缺。从丹麦的诺和诺德到新泽西的默克，各家制药公司近年来已在北卡建立了主要业务，使其成为美国主要重镇。

他说，中国放宽对某些医疗产品的进口限制有助于促进销售。

美国和中国的贸易协议包括降低关税的承诺，定于周五生效。在协议的第一年，中国承诺在2017年的基础上增加采购767亿美元美国商品，第二年再购买1,233亿美元。彭博分析，由于冠状病毒的爆发给经济造成了损失，中国已经在寻求执行协议的灵活性。

不过，该协议可能会改善美国出口商的环境，包括德克萨斯等去年最大的输家。根据美国商务部的数据，德克萨斯去年对华出口下降了34%。

不过德克萨斯州依然是美国最大的出口州，2019年全球销售额同比增长5%。达拉斯联储经济学家卡纳斯（Jesus Canas）说，“我们不那么依赖中国”，中国占德克萨斯州出口的3%至5%。

其他对华出口下降两位数的州包括阿拉巴马和佛罗里达。阿拉巴马的汽车装配业日益强大，而佛罗里达是美国最大的黄金出口州之一。

华盛顿州对中国的出口下降了44%，这在很大程度上是由于波音737 Max停飞。

尽管中美达成了第一阶段贸易协议，但现在判断美国今年对中国的出口将改善多少还为时过早。另一方面，中国冠状病毒疫情又增加了不确定性。