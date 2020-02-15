武汉武昌转运患者不力 多人被问责

中国武汉市纪委监委责成武昌区纪委监委查处了水果湖等街转运新冠肺炎患者组织不力问题，对有关责任人进行了问责。

据《长江日报》报道，武汉市委2月14日对此进行通报。

武汉市委通报，市疫情防控指挥部2月9日要求武昌区当晚前向定点医院转运494名患者。患者转运过程中，武昌区水果湖街、黄鹤楼街、珞珈山街等工作滞后、衔接无序、组织混乱，跟车服务不到位，导致重症病人长时间等待继而情绪失控。

其中水果湖街分指挥部负责45名重症患者的转运，但仅安排两名工作人员和一辆引导车、一辆转运公交车进行转运，且对患者情况等应对不及时，导致转运患者长时间等待等问题。

水果湖街分指挥部指挥长、街党工委副书记、办事处主任安继尧2月11日被给予党内警告处分，并免去其水果湖街办事处主任职务；街分指挥部指挥长、街党工委书记金建涛被给予诫勉谈话处理。

黄鹤楼街分指挥部在安排将重症患者转运过程中，既未安排引导车辆，也未安排陪同工作人员。黄鹤楼街分指挥部指挥长、街党工委副书记、街办事处主任山峰2月11日被给予诫勉谈话处理。

珞珈山街分指挥部在将重症患者转运中，未安排引导车辆及跟车服务，导致当班司机将本应转运至湖北省中医院光谷分院的患者，转运至同济医院中法新城院区，将本应转运至同济医院中法新城院区的重症患者转送武汉协和医院西院，部分重症患者不能入院。

街办事处副主任罗国栋2月11日被给予党内警告处分，街分指挥部指挥长、街党工委副书记、街办事处主任杨帆被给予诫勉谈话处理。